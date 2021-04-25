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    Kahramanmaraş’ta 'hayalet' tartışmaları

    Üzerindeki beyaz çarşafla kentin farklı noktalarında görülen akli dengesi bozuk bir kişi, sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
    • İHA
    • 25.04.2021 - 14:48
    • Güncelleme : 25.04.2021 - 15:57
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    Kahramanmaraş’ta 'hayalet' tartışmaları

    Kahramanmaraş’ta son günlerde gece ortaya çıkan bir kişi, üzerine örttüğü beyaz çarşaf ile gezmeye başladı.

    Kentin farklı noktalarında tek başına gezen kişinin aynı zamanda çeşitli sesler de çıkardığı öğrenildi.

    'HAYALET' PANİĞİ

    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, halk arasında hayalet tartışmalarına konu oldu. Yapılan araştırma sonucunda kimliği tespit edilen şahsın akli dengesi yerinde olmayan 67 yaşındaki B.S. olduğu belirlendi.

    DAVULCUYU KORKUTTU

    Öte yandan B.S.'nin, Ramazan davulcusunun karşısına çıkarak korku saçtığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Sahur vakti sokaklarda gezen davulcu, bir anda karşısına çıkan beyaz çarşaflı adamı görünce korkudan davulunu bırakıp kaçtı.

    Kahramanmaraş'ta üzerine çarşaf örtüp duvulcuyu korkuttu VİDEO


    Kahramanmaraş’ta hayalet tartışmaları #1

    Kahramanmaraş’ta hayalet tartışmaları #2

    Kahramanmaraş’ta hayalet tartışmaları #3

    Kahramanmaraş’ta hayalet tartışmaları #4

    Kahramanmaraş’ta hayalet tartışmaları #5

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