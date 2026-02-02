Kahramanmaraş'ta hemşirenin bir başka bebeği daha darbettiği görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ta ortaya çıkan skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi.

Sema-Abdullah Bozoklar çiftinin Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya getirdiği Deniz Esin Bozoklar, düşük kiloda doğduğu gerekçesiyle kuvöze alınmıştı.

5 GÜNLÜK BEBEĞİ HUYSUZLANDIĞI İÇİN DARBETTİ

26 Mayıs 2021'de yenidoğan servisinde nöbetçi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık, Deniz Esin Bozoklar'dan kan almaya çalıştığı sırada bebek huysuzlandı.

Bunun üzerine Bağrıyanık, bebek Bozoklar'ın başına defalarca vurup, bacaklarını sıktı.

OLANLARI BAŞKA BİR HEMŞİRE FARK ETTİ

14 dakika süren kan işlemi sırasında Deniz Esin Bozoklar'a sık sık şiddet uygulayan Bağrıyanık, iddiaya göre bu sırada bebeğin bacağını kırdı.

Deniz Esin Bozoklar'ın şiddete maruz kaldığı ise 5 gün sonra 31 Mayıs 2021'de başka bir hemşirenin dikkatiyle ortaya çıktı.

İŞİNE SON VERİLDİ, HAKKINDA DAVA AÇILDI

Bunun üzerine hastane yönetimi hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık'ın sözleşmesini feshederek işine son verirken, Kahramanmaraş 10'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde de Bağrıyanık hakkında 'kasten yaralama' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Dava devam ederken, Hazel Dırık Bağrıyanık'ın Deniz Esin Bozoklar'a şiddet uygulandığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Davanın 22 Ocak'ta görülen ve Hazel Dırık Bağrıyanık'ın katılmadığı duruşmada, Bağrıyanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıktı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde polise teslim olan Bağrıyanık, 25 Ocak'ta sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

"BİR ANLIK GAFLETLE YAPTIM"

Hazel Dırık Bağrıyanık, tutuklandığı mahkemede savunmasında, yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirterek şunları söyledi:

Pişmanım, bir anlık gaflet ve refleks ile yaptım. Asla zarar vermek amacıyla yapmadım.



Sıkma amacı kesinlikle olmamıştır, tartı üzeri kaygan ve yanlar açık olduğu için hastanın düşme durumu var, pozisyonunu düzeltmek için yapmış olduğum eylemdir.



Karın bölgesinde bağırsak sıkıntısı olduğu için dışarı kaka yaptığı için orayı sıkıp tampon şekilde kapatmam lazımdı enfeksiyon nedeniyle, oranın kapalı kalması gerektiği için yaptım.



Hastanın doğuştan beslenme problemi olduğu için bağırsakların dışarı açılma ameliyatı yapılmıştı çocuk cerrahı tarafından.