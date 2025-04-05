İHA
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir evde çamaşır makinesine giren kedi mahsur kaldı.
Makineden gelen miyav sesleriyle neye uğradığını şaşıran ev sakinleri, hemen itfaiyeye haber verdi.
EKİPLER KEDİYİ ZARAR GÖRMEDEN KURTARDI
İhbar üzerine adrese gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede kedinin bulunduğu noktaya ulaştı.
Yapılan dikkatli çalışmanın ardından çamaşır makinesinde mahsur kalan kedi sağ salim kurtarıldı.
SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ
Kurtarılan kedi, sağlık durumu kontrol edildikten sonra sahiplerine teslim edildi.
Olay sonrası minik dostun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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