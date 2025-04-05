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Kahramanmaraş’ta kedi çamaşır makinesine sıkıştı

Kahramanmaraş’ta kedi çamaşır makinesine sıkıştı Onikişubat ilçesinde bir evde çamaşır makinesine giren ve çıkamayan bir kedi, itfaiyenin müdahalesiyle zarar görmeden bulunduğu yerden çıkarıldı.