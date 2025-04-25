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İHA

6 Şubat 2023 depreminin merkezi Kahramanmaraş'ta ev yapım çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

İl ve ilçe merkezlerinde konutların yanı sıra kırsal mahallelerde köy evlerinin de yapımı sürüyor.

80 KÖY EVİ YAPILIYOR

Dulkadiroğlu ilçesi Kazanlıpınar Mahallesi'nde de 80 köy evi yapılıyor.

MÜHENDİSLİK KRİTERLERİNE UYGUN İNŞA EDİLİYOR

Modern ve depreme dayanıklı yapılar olarak tasarlanan köy evleri, zemin etüdü tamamlanmış, mühendislik kriterlerine uygun şekilde inşa ediliyor.

Tek katlı olarak planlanan konutlar, çelik konstrüksiyon olarak tasarlanarak tamamlanıyor.

"68 VATANDAŞIMIZIN EVİ BİTMEK ÜZERE"

Kazanlıpınar Mahalle Muhtarı Cuma Çamkömür, "6 Şubat depreminde köyümüz hasar aldı, yollarımızın ulaşım şartları zordu ve zor süreçlerden geçtik. Şu anda 80 vatandaşımızdan hak sahibi 68 vatandaşımızın evi bitmek üzere, 12 tanesi de yeni başlıyor. Çelikten yapılıyor. Dağ başına ev yapıyorlar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.