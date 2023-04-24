Kahramanmaraş'ta mobilya fabrikası alevlere teslim oldu: 1 yaralı

İHA
Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yangın paniği yaşandı.
Onikişubat ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinin kumaş dikim bölümünün yer aldığı barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler kontrol altına alındı
Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık yarım saatlik müdahale ile alevler söndürülerek yangın kontrol altına alındı.
Konteynerler hasar aldı
Yangında 1 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme başlatıldı.
Fabrikanın bir bölümünün 6 Şubat depremlerinde zarar gördüğü, hasar almayan bölümde ise bir süre önce üretime başlandığı öğrenildi.
Yangında, işçilerin kalması için bahçeye kurulan bazı konteynerler de hasar gördü.