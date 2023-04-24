Kahramanmaraş'ta mobilya fabrikası alevlere teslim oldu: 1 yaralı Bölgede, depremlerin ardından hasar almayan bölümünün bir süre önce faaliyete yeniden geçtiği mobilya fabrikasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kumaş dikim bölümü yanarak kullanılmaz hale geldi.

İHA

Depremin merkezi Kahramanmaraş'ta yangın paniği yaşandı.

Onikişubat ilçesinde bulunan bir mobilya atölyesinin kumaş dikim bölümünün yer aldığı barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler kontrol altına alındı

Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yaklaşık yarım saatlik müdahale ile alevler söndürülerek yangın kontrol altına alındı.

Konteynerler hasar aldı

Yangında 1 kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme başlatıldı.

Fabrikanın bir bölümünün 6 Şubat depremlerinde zarar gördüğü, hasar almayan bölümde ise bir süre önce üretime başlandığı öğrenildi.

Yangında, işçilerin kalması için bahçeye kurulan bazı konteynerler de hasar gördü.