Kahramanmaraş'ta noterlerin mesaisi konteynerlarda devam ediyor Depremlerin ardından binaları yıkılan ve ağır hasar alan noterler, sigortacılar ve banka şubeleri, vatandaşlara hizmetlerini aksatmamak için konteynerlarda hizmet veriyor.

İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaraları sarılıyor...

Asrın felaketinin ardından 2 aydan fazla zaman geçti.

Bu süreçte kurumlar arası koordinasyonla vatandaşların eksikleri tamamlanmaya çalışılıyor.

Şehirde bir taraftan enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, bir taraftan da bazı kurum ve özel kuruluşlar vatandaşlara hizmet vermeyi sürdürüyor.

Depremlerde binaları yıkılan ve ağır hasar alan noterler, sigortacılar ve bankalar, konteynerlerde ve mobil araçlarda vatandaşlara hizmet veriyor.

Kahramanmaraş 5. Noteri Mehmet Damar, yaptığı açıklamada bulundukları binanın depremde yıkıldığını ifade ederek, vatandaşa hizmet vermek için faaliyetlerini konteynerde sürdürdüklerini kaydetti.

"Umutsuz değiliz, yolumuza devam edeceğiz"

Umutsuz olmadıklarını anlatan Damar şöyle konuştu:

20 metre yukarıda noterliğimizin bulunduğu bina enkaz altında kaldı. Konteynerde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Makinalarımızı, bilgisayarlarımızı yeniledik. Vatandaşa hizmet etmeye gayret ediyoruz.



İnşallah ayağa kalkacak Kahramanmaraş. Umutsuz değiliz, yolumuza devam edeceğiz. İlk anda sirkülasyon azaldı. Ama şu anda canlanmaya başladı.



Vatandaşın noterlik hizmetine olan talebi artmaya başladı. Eski halinde olmasa bile yavaş yavaş artmaya başladı. O da şu demek oluyor, vatandaşımız burada yaşamaya devam edecek.

"Hayatı bir şekilde idame ettirmeye çalışıyoruz"

Sigortacı Yusuf Gürkan Güçlü ise, şunları söyledi: