Kahramanmaraş'ta öğrenciler için örnek çalışma

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehre gelen üniversite öğrencilerinin barınma ve yurt sorunu yaşamamaları için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik örnek bir çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, şehir genelinde öğrencilerin barınma ve yurt sorunu yaşamamaları için Gençlik Noktası ve whatsapp iletişim hattı kurulduğunu açıkladı.

Gerçekleştirilecek çalışmayla yurtlarda yedek sırası bekleyen ya da barınma ihtiyacı olan öğrencilere konaklama sağlanacak.

GÜNGÖR: ÖĞRENCİLERİMİZİN YANINDAYIZ

Öğrencilere müjdeyi sosyal medya hesabından duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kıymetli öğrencilerimizin yurt ve konaklama ile ilgili mağduriyet yaşamamaları için her zaman yanlarındayız. Öğrenci dostu şehir olmak bunu gerektirir” ifadelerini kullandı.

GENÇLİK NOKTALARI

Öğrenciler başvurularını Büyükşehir Belediyesi önü (Milli İrade Meydanı) ve Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’ndeki Gençlik Noktaları ile 0531 082 00 93 numaralı Whatsapp hattı üzerinden yapabilecek.