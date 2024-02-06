Kahramanmaraş'ta ölü bulunan ilçe kaymakamı son yolculuğuna uğurlandı Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki lojmanında ölü bulunan ilçe Kaymakamı Mesut Coşkun'un (31) cenazesi, memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

İHA

Kahramanmaraş'ta Ekinözü Kaymakamı Mesut Coşkun, dün sabah lojmanında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

İncelemenin ardından hastane morguna kaldırılan Coşkun'un cenazesi, memleketi Kırıkkale'ye getirildi.

Kaymakam Coşkun'a son görev...

Öğle namazı sonrası Nur Camisi'nde kılınan cenaze namazına Coşkun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, CHP Kırıkkale Milletvekili ve Belediye Başkan Adayı Ahmet Önal, Kahramanmaraş ve Kırıkkale kaymakamları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Köyüne defnedildi

Coşkun'un cenazesi, kılınan namazın ardından Balışeyh ilçesi Koçubaba köyünde toprağa verildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)