Kahramanmaraş'ta orman yangını başladı 6 Şubat depremlerinin merkezindeki ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye seferber edilen ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

AA

Orman yangınlarının sonu gelmiyor.

Bu kez alevler depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta yükseldi.

Dulkadiroğlu ilçesinde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ekipler seferber oldu

Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale

Söndürme çalışmalarına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, bölge halkı, güvenlik korucuları ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.