Kahramanmaraş'ta orman yangını başladı

AA
Orman yangınlarının sonu gelmiyor.
Bu kez alevler depremin vurduğu Kahramanmaraş'ta yükseldi.
Dulkadiroğlu ilçesinde ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Ekipler seferber oldu
Yangını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye ve ilk müdahale aracı ile ekipler sevk edildi.
Havadan ve karadan müdahale
Söndürme çalışmalarına, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, jandarma, bölge halkı, güvenlik korucuları ile AFAD İl Müdürlüğü arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.