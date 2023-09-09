Kahramanmaraş’ta orman yangını kontrol altına alındı

İHA
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan yangın, bölge halkına korku dolu anlar yaşattı.
Kızıleniş Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını görenler, durumu ekiplere haber verdi.
Havadan ve karadan müdahale edildi
Sarp ve kayalık arazide rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına; 10 arazöz 5 su tankı 5 yer ekibi 5 helikopter 3 iş makinesi 4 itfaiye 120 personel katıldı. Yangın sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma işlemlerinin sürdüğü yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)