Kahramanmaraş’ta orman yangını kontrol altına alındı
İHA

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan yangın, bölge halkına korku dolu anlar yaşattı.

Kızıleniş Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangını görenler, durumu ekiplere haber verdi.

Havadan ve karadan müdahale edildi

Sarp ve kayalık arazide rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürme çalışmalarına; 10 arazöz 5 su tankı 5 yer ekibi 5 helikopter 3 iş makinesi 4 120 personel katıldı. sabah saatlerinde kontrol altına alındı. Soğutma işlemlerinin sürdüğü yangınla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta çıkan yangın söndürüldü

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)