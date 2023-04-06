Kahramanmaraş'ta sağanak yağış etkili oldu Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta iki gündür etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İHA

Asrın felaketi olarak isimlendirilen depremlerin ardından 2 ay geçti.

Afet bölgesi 11 ilde yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Yıkıcı depremlerin ardından afet bölgelerinde felaketler yaşanmaya devam ediyor.

Şanlıurfa ve Adıyaman'ı etkisi altına alan sağanak yağışların ardından sel felaketi yaşandı.

Meteoroloji'nin deprem bölgesi Kahramanmaraş için yaptığı kuvvetli yağış uyarısının ardından şehirde sağanak yağış etkili olmaya devam ediyor.

Zor anlar yaşanıyor

Şehir genelinde iki gündür etkili olan sağanak nedeniyle vatandaşlar da zaman zaman zor anlar yaşıyor.

Su birikintileri oluştu

Bugün de şehirde sabah saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Öğleden sonra ise yağışlı hava yerine güneşli havaya bıraktı.