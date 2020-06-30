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    Kahramanmaraş'ta sahte altın çetesi yakalandı

    Erittikleri 5 kuruşlara altın tozu ekleyerek yaptıkları sahte altınları kuyumculara satan biri kadın 3 kişi, polis tarafından yakalandı.
    • DHA
    • 30.06.2020 - 18:03
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    Kahramanmaraş'ta sahte altın çetesi yakalandı #1

    Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir çetenin ürettikleri sahte altınları kuyumculara sattıkları bilgisine ulaştı.

    5 KURUŞLARI ERİTİP ALTIN TOZU KATILARAK KOLYE VE KÜPE YAPTILAR

    Yapılan araştırmalar sonunda sahte altınların, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir binanın zemin katında üretildiği saptandı. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda Zeliha G. (26), Ahmet E. (23) ve Cuma K. (21) gözaltına alınırken; sahte altınların, eritilen madeni 5 kuruşlara altın tozu eklenerek elde edildiği ortaya çıktı. Baskında, çok sayıda sahte altın kolye ve küpe ile sahte mühür ele geçirildi.

    Kahramanmaraş'ta sahte altın çetesi yakalandı #2

    YAPTIKLARI SAHTE ALTINLARI SATARKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Gözaltına alınanlardan Zeliha G.'nin, sahte altınları komisyon karşılığı kuyumculara sattığı tespit edildi. Araştırmalarını bu yönde genişleten polis ekipleri, Zeliha G.'nin bir kuyumcu dükkanında sahte altın satarken güvenlik kameralarınca görüntülendiğini belirledi.

    Başka bir güvenlik kamerasından da Zeliha G., Ahmet E. ve Cuma K.'nin aynı otomobile bindiği tespit edildi.

    Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Zeliha G., Ahmet E. ve Cuma K. tutuklanarak cezaevine konuldu.

    Şüpheliler ile bağlantıları olduğu tespit edilenlerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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