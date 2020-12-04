Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ta şehit olan polis memuru için tören düzenlendi

Cinayet zanlısını gözaltına almaya giderken silahla ateş edilmesi sonucu şehit olan polis memuru Barış Göl, gözyaşları içinde memleketine uğurlandı.

Antalya'daki cinayetten aranan M.K.'nin eşkaline uygun birinin Kahramanmaraş İsmetpaşa Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi civarında olduğu saptanmış, bu kişinin otelde kaldığı bilgisi üzerine bölgeye polis ekipleri yönlendirilmişti.

Otele giden ekiplere silahla ateş edilmesi sonucu polis memuru Barış Göl şehit olmuştu.

Şehit Barış Göl için İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi.

Törene şehit polis memurunun babası Osman, annesi Medine, eşi Gülşah, çocukları Osman (9), Aras Kaan (6), 7 aylık Gökçe Güneş ile meslektaşları ve diğer ilgililer katıldı.

"SEN GÖNÜLLERİN BARIŞ'IYDIN"

Oğlunun tabutuna sarılan baba Osman Göl, "Ağlamayacağım. Oğlum peygamberimize komşu oldu. Oğlum kavga ederken değil oğlumu bir çakal vurdu. Sana hakkım bin kere değil yüz bin kere helal olsun. Yolun açık olsun, sen gönüllerin Barış'ıydın." diye konuştu.

"YOLUN AÇIK OLSUN"

Tabutun başına çocuklarıyla gelen şehidin eşi Gülşah Göl ise "Barış'ım yolun açık olsun. Sen bizi hiç üzmedin. Çocuklarım babanız bir kahraman." diye seslendi.

ŞEHİDİN OĞLUNDAN ASKER SELAMI

Şehidin çocuklarından Osman ise tören boyunca babasının naaşına bakarak asker selamı verdi.

Zaman zaman gözyaşı döken Osman, "Sabaha kadar deseniz de oturmayacağım. Babamı böyle uğurlayacağım. Seni seviyorum babacığım." dedi.

Törende Barış Göl'ün öz geçmişinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, gözyaşları arasında cenaze aracına konularak memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.