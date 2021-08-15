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    Sosyal medya üzerinden provokasyon yapan Suriyeli gözaltında

    Sosyal medya üzerinden provokasyon yapan Suriyeli gözaltında

    Suriyeli olduğunu söyleyen ve sosyal medya üzerinden provokasyon yapan, M.M. isimli şahıs gözaltına alındı. M.M., "Ben Suriyeliyim" diyerek başladığı videoda Türkiye'ye küfür etti.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 09:20
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 09:35
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    Gaziantep'te yaşayan ve Suriyeli olduğunu söyleyen M.M. isimli bir şahıs, sosyal medya üzerinden bir video yayınladı.

    Şahsın yayınladığı videoda, Ankara'da yaşanan olaylar ve yangınlarla ilgili açıklama yaptığı görüldü.

    M.M. isimli kişi videonun devamında ise küfür ederek, videosunu sonlandırdı.

    Videonun yayılması üzerine, güvenlik güçleri şahsı yakalamak için harekete geçti.

    TEHDİT VE KÜFÜR

    Şahsın yayınladığı videoda, "Ben Suriyeliyim. Türkçe tam bilmiyorum. Ben sizi anlıyorum. Konuştuklarınızı duyuyorum.

    Ankara, İstanbul nereyi yakmışlar.. 'Hemen Suriyeli yakıyor.' Suriyeli evde oturuyor, çocukları var. Saldırmışlar. Hadi gelin, Gaziantep'te yapın." diyerek küfür ettiği görülüyor.

    Kahramanmaraş'ta sosyal medya üzerinden provokasyon yapan şahsa gözaltı VİDEO

    Sosyal medya üzerinden provokasyon yapan Suriyeli gözaltında #1

    VALİLİKTEN AÇIKLAMA

    M.M. isimli şahıs, Kahramnmaraş'ta yakalanarak gözaltına alındı.

    Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bir sosyal medya platformunda yayımladığı provokatif video ile halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği anlaşılan kişi ile ilgili olarak yapılan çalışmada, şahsın ilimizde geçici koruma statüsünde bulunan M.M. isimli şahıs olduğu anlaşılmış olup, bulunduğu Kahramanmaraş ilindeki adreste yakalanarak ilimizde gözaltına alınmıştır." denildi.

    Açıklamada, gözaltına alınan şahıs hakkında adli ve idari işlemler başlatıldığı ifade edildi.

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