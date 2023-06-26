Kahramanmaraş'ta tatilciler denetlendi! Kırmızı ışıkta geçenlere ceza yağdı Depremin merkezinde bayram tedbirleri kapsamında polis tarafından drone destekli trafik denetiminde, kırmızı ışık ihlali yapan 22 sürücüye 951'şer lira idari para cezası uygulandı.

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DHA

Yurt genelinde bayram tedbirleri uygulanıyor.

Bu kapsamda ekipler görev başında.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı nedeniyle il genelinde bir dizi tedbirler aldı.

Kırmızı ışıktan geçenler yakayı ele verdi

Alınan tedbirleri kapsamında Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda drone ile kırmızı ışık denetimi yaptı.

Yapılan denetimlerde kırmızı ışıkta geçtiği tespit edilen araçların plakaları ileride bekleyen ekiplere bildirildi.

22 sürücüye 951'şer lira ceza

Birçok sürücü, kendilerini durduran ekiplere kırmızı ışık ihlali yapmadığını söyledi. Ancak, ekipler itiraz eden kişilere ihlalin drone ile tespit edildiğini belirtip 951 lira idari para cezası uyguladı.

1 saat süreyle yapılan denetimde 22 araç kırmızı ışık ihlalinde bulundu. Yetkililer, denetimlerin bayram tatili süresince devam edeceğini belirtip sürücülerden trafik kurallarına riayet etmelerini istedi.