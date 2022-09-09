Kahramanmaraş'ta Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin dev ulaşımı yatırımı Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı, 90 günlük rekor bir sürede inşa edilerek hizmete alındı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin dev ulaşım yatırımı Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşağı düzenlenen törenle trafiğe açıldı.

Rekor günde inşa edildi

Toplamda 80 Milyon TL yatırımla hayata geçen proje, 10 Haziran tarihindeki temel atma töreninde belirlenen 90 günlük rekor bir sürede inşa edilerek hizmete alınmış oldu.

Programda Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra, Vali Ömer Faruk Coşkun, 54’üncü Hükümet Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Cihat Sezal ve Sefer Aycan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, KSÜ Rektörü Niyazi Can, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Veli Böke, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, ilçe belediye başkanları, teşkilat mensupları, STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Açılışta renkli anlar yaşandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende; programı nedeniyle açılışa katılamayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’nin gönderdiği telgraf okundu.

Protokol konuşmaları öncesi sahne alan Büyükşehir Belediyesi Folklor Ekibi, sergiledikleri performansla katılımcıların beğenisini kazandı. Abdal Halil Ağa Torunları, 41 davul ve 2 zurna eşliğinde sahneledikleri performanslarıyla katılımcılardan yoğun alkış aldı.

Açılış töreni, Türk Halk Müziği Sanatçıları Hatice Gökçeli, Furkan Pehlivan ve Orhan Deliloğlu tarafından verilen mini konserle devam etti.

"Ulaşımı kolaylaştıracak"

Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak projesinin Kahramanmaraş için önemine değinen Başkan Hayrettin Güngör, “Projemizin şartnamesinde yer alan tamamlanma süresi 210 gündü. Müteahhit ile yaptığımız görüşmeler neticesinde projemizi tamamlamak için 90 günlük bir süre belirledik.10 Haziran tarihinde temelini attığımız gün bölgeye bir de zamanmatik ekledik. Hamdolsun 90 günün tamamlanmasının ardından köprülü kavşağımızı trafiğe açıyoruz. Bu köprülü kavşağımız şehrimizin doğusunu batısına bağlayan çok önemli bir aks üzerinde yer alıyor. Kahramanmaraş’ımız bölgenin en önemli kış turizm alanlarından Yedikuyular Kayak Merkezi’ne sahip. Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak aynı zamanda Yedikuyular Kayak Merkezi’mize de ulaşımı kolaylaştıracak bir proje. Ayrıca bu kavşağımız şehrimizin özellikle kuzey kısmını transit olarak Kuzey Çevre Yolu’na da bağlantı sağlayacak önemli akslardan bir tanesi” diye konuştu.

Mahir Ünal: Bu şehri yeniden hayal ettik

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal da konuşmasında bir hayalin gerçekleştiğinin altını çizdi:

"Tevfik Kadıoğlu köprülü kavşağımız hayırlara vesile olsun. Bunun için değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e ben çok teşekkür ediyorum. Burada kıymetli olan, söz verdiği süre 90 gün içerisinde bir disiplinle bunu bitirmiş olması. Bizim söylediğimiz bir şey vardı; ‘Kahramanmaraş'ı yeniden hayal etmek’. Çünkü bu şehir yeniden hayal edilmeyi, yeniden tasavvuru, yeniden tahayyülü hak eden bir şehir. Kahramanmaraş, ruhu olan bir şehirdir, kalbi olan bir şehirdir. Dili, sözü olan bir şehirdir. Kahramanmaraş sadece bir mimariden değil, aynı zamanda bir ruh ve imandan ibarettir Biz bu hizmetleri yaparken öncelikle insanı inşa etmek istiyoruz. Yaptığımız okullar, hastaneler, yollar bütün bunları yaparken insanın ruhunu, imanını, inşasını, ahlakını da yükseltmek ve yüceltmek istiyoruz. Bizim kavgamız kardeşlerim iktidar kavgası değildir. Büyük bir ruhun, büyük bir imanın, büyük bir medeniyet iddiasının kavgasını veriyoruz. Bunun böyle bilinmesi gerekir"





"Kahramanmaraş Cumhurbaşkanının yanındadır"

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal konuşmasının devamında, “Biz Anadolu'yu arkamıza alıp, dünyaya meydan okuyoruz. Yoksa birileri gibi dünyayı arkasına alıp Anadolu'ya saldıranlardan değiliz. Tam tersine Anadolu'yu arkasına alıp dünyaya; ‘Dünya beşten büyüktür’ diyen Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız biz. Kahramanmaraş bu kavganın neferidir. Bu yüzden 20 yıldır olduğu gibi Kahramanmaraş yeniden Cumhurbaşkanı’nın yanında yer alacaktır. Gelecek asır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye asrı olacaktır” ifadelerini kaydetti.

Gerçekleştirilen konuşmaların ardından kesilen açılış kurdelesiyle Tevfik Kadıoğlu Köprülü Kavşak’ı hizmete alındı.