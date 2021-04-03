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    Kahramanmaraş'ta üst geçide tırmanan genç korku saçtı

    Tırmandığı üst geçitte tehlikeli akrobasi hareketleri yapan genç, çevredekilerin yüreğini ağzına getirdi.
    • İHA
    • 03.04.2021 - 12:43
    • Güncelleme : 03.04.2021 - 12:47
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    Kahramanmaraş'ta üst geçide tırmanan genç korku saçtı

    Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Adnan Menderes Bulvarı’ndaki yaya geçidinde ilginç anlar yaşandı.

    Bölgdede buluşan bir grup genç, sosyal medya hesaplarına video çekmek için canlarını tehlikeye attı.

    ÜST GEÇİTTE TEHLİKELİ ANLAR

    Gençlerden biri, hiçbir ekipman kullanmadan yaklaşık 10 metre uzunluğundaki yaya geçidinin demirine tırmandı. Seri bir şekilde tırmanışını yapan genç, daha sonra tehlikeli akrobasi hareketleriyle gösterisini sonlandırdı.

    Yaşanan o anlar ise başka bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi.

    Kahramanmaraş'ta üst geçide tırmanan genç korku saçtı VİDEO

    Kahramanmaraş ta üst geçide tırmanan genç korku saçtı #1

    Kahramanmaraş ta üst geçide tırmanan genç korku saçtı #2

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