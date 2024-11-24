Kahramanmaraş'ta üzerine çatı düşen kişi öldü

İHA

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen acı olay akşam saatlerinde canlı hayvan borsası civarında meydana geldi.

İddiaya göre bir işyerinin çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçarak yoldaki Adem Çubuk ve üzerinden kimlik çıkmayan kişinin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından çatının altından çıkarılan 2 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye götürülen yaralılardan üzerinden kimlik çıkmayan kişi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Adem Çubuk’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi