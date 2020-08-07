- En Son Haber
- Gündem Haberleri
- Kahramanmaraş’ta yakalanan 25 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta yakalanan 25 kişi tutuklandı
Kahramanmaraş’ta çeşitli suçlardan aranması bulunan ve polis tarafından yakalanan 41 şüpheliden 25’i tutuklandı.
- İHA
- 07.08.2020 - 21:12
Kahramanmaraş'ta İl Emniyet Müdürlüğü polis ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonlara devam ediyor.
25 ZANLI ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI
Operasyonda çok sayıda evden hırsızlık suçundan 21 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan 1 kişi, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6'şar ay hapis cezası ile aranan 2 kişi, silahlı gasp suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezası olan 1 kişi, hırsızlık, yaralama, dolandırıcılık, cinsel saldırı, uyuşturucu kabul etme gibi suçlardan 1 ile 4 yıl arası hapis cezası aranan 16 kişinin de aralarında bulunduğu 41 kişi yakalandı.
Yakalanan 41 şüpheli emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şahıslardan 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.