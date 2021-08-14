Çıkan orman yangınına müdahale eden bir yangın söndürme uçağının düşmesinin ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Uçaktaki 8 kişinin de hayatını kaybettiği aktarıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca Mahallesi'nde bugün yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 1 uçak, 2 helikopter, 10 arasöz ve 100 personel sevk edilirken, rüzgarın da etkisiyle dağılan orman yangınına ekipler müdahaleye devam etti.

YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI DÜŞTÜ

Yangına müdahale sırasında Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağının düştüğü belirtildi.

5'İ RUS 8 PERSONEL BULUNUYOR

5'i Rus 8 personelin bulunduğu uçaktakilerin bulunması için bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü VİDEO







8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Beriev-200 tipi uçakta bulunan 3'ü OGM personeli 8 kişiyle alakalı Rusya Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Uçaktaki 5 Rus ve 3 Türk vatandaşının hayatını kaybettiğini duyuruldu.

SUYU BOŞALTTIKTAN SONRA YÜKSELEMEDİ

Uçağın aldığı suyu alevlerin üzerine boşalttıktan sonra yükselemeyerek dağa çarptığı ifade edilirken, Rusya'dan kiralanan uçağın Adana yangın söndürme birimine bağlı çalıştığı öğrenildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, yaptığı açıklamada, gün içerisinde Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktığını anımsattı.

"UÇAĞIN DÜŞTÜĞÜ BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GÖNDERİLDİ"

Orman yangına hem karadan hem de havadan müdahale edildiğini belirten Coşkun, "Bölgeye uçak da sevk etmiştik ancak bir süre önce uçakla irtibat kesildi ve düştü. Şu an olay çok yeni. Uçağın düştüğü bölgeye çok sayıda ekip gönderdik" dedi.





