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- Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının çakılma anı
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının çakılma anı
Çıkan orman yangınına müdahale ettiği sırada dağa çarpan yangın uçağındaki 8 kişi de hayatını kaybederken, uçağın düşme anları kameraya yansıdı.
- Haber Merkezi
- 14.08.2021 - 16:31
- Güncelleme : 14.08.2021 - 16:39
Bugün öğlen saatlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca bölgesinde çıkan yangına 1 uçak ve 2 helikopter ile havadan müdahale yapıldı.
Müdahale sırasında yangının çıktığı noktaya su bırakan yangın söndürme uçağı, yükselemeyerek dağa çakıldı.
SAĞ KURTULAN OLMADI
İçerisinde 5'i Rus, 3'ü Türk Orman Genel Müdürlüğü personeli bulunan uçaktan sağ kurtulan olmazken, uçağın çakılma anları da bir vatandaşın kamerasına yansıdı.
SUYU BIRAKTIKTAN SONRA YÜKSELEMEDİ
Saniye saniye kaydedilen görüntülerde, uçağın suyu bıraktıktan sonra yükselemediği ve bir dağa çarptığı yer aldı.
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının çakılma anı VİDEO
MUĞLA'DAKİ YANGINLARA DA MÜDAHALE ETTİ
Öte yandan çakılan Rus uçağının daha önce Muğla Köyceğiz'deki orman yangınında da faaliyet gösterdiği belirlenirken, yangına müdahale anları ortaya çıktı.