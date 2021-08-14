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    Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının çakılma anı

    Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının çakılma anı

    Çıkan orman yangınına müdahale ettiği sırada dağa çarpan yangın uçağındaki 8 kişi de hayatını kaybederken, uçağın düşme anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 14.08.2021 - 16:31
    • Güncelleme : 14.08.2021 - 16:39
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    Bugün öğlen saatlerinde Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Ilıca bölgesinde çıkan yangına 1 uçak ve 2 helikopter ile havadan müdahale yapıldı.

    Müdahale sırasında yangının çıktığı noktaya su bırakan yangın söndürme uçağı, yükselemeyerek dağa çakıldı.

    SAĞ KURTULAN OLMADI

    İçerisinde 5'i Rus, 3'ü Türk Orman Genel Müdürlüğü personeli bulunan uçaktan sağ kurtulan olmazken, uçağın çakılma anları da bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

    SUYU BIRAKTIKTAN SONRA YÜKSELEMEDİ

    Saniye saniye kaydedilen görüntülerde, uçağın suyu bıraktıktan sonra yükselemediği ve bir dağa çarptığı yer aldı.

    Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının çakılma anı VİDEO

    Kahramanmaraş ta yangın söndürme uçağının çakılma anı #1

    MUĞLA'DAKİ YANGINLARA DA MÜDAHALE ETTİ

    Öte yandan çakılan Rus uçağının daha önce Muğla Köyceğiz'deki orman yangınında da faaliyet gösterdiği belirlenirken, yangına müdahale anları ortaya çıktı.

    Kahramanmaraş ta yangın söndürme uçağının çakılma anı #2

    Kahramanmaraş ta yangın söndürme uçağının çakılma anı #3

    Kahramanmaraş ta yangın söndürme uçağının çakılma anı #4

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