Kar sevinci yaşayan bir vatandaş, evinin penceresinden karla kaplı alana balıklama atladı.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Hacı Ömer Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın kar sevinci, ilginç anlara neden oldu.

Evinin penceresini açıp kar gözlüğünü takan bir vatandaş, 'balıklama' diye tabir edilen atlayışla kendini karın üzerine bıraktı.

KARLAR İÇİNDE YÜZDÜ

Birkaç metre kar içinde yüzmeye çalışan vatandaş, daha sonra kar içinden kahkaha atarak çıktı.

Adamın o anları ise komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kahramanmaraş'ta yaşayan adamın kar sevinci kamerada VİDEO