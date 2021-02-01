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    Kahramanmaraş'ta yaşayan adamın kar sevinci kamerada

    Kar sevinci yaşayan bir vatandaş, evinin penceresinden karla kaplı alana balıklama atladı.
    • İHA
    • 01.02.2021 - 15:16
    • Güncelleme : 01.02.2021 - 15:58
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    Kahramanmaraş'ta yaşayan adamın kar sevinci kamerada

    Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine bağlı Hacı Ömer Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşın kar sevinci, ilginç anlara neden oldu.

    Evinin penceresini açıp kar gözlüğünü takan bir vatandaş, 'balıklama' diye tabir edilen atlayışla kendini karın üzerine bıraktı.

    KARLAR İÇİNDE YÜZDÜ

    Birkaç metre kar içinde yüzmeye çalışan vatandaş, daha sonra kar içinden kahkaha atarak çıktı.

    Adamın o anları ise komşuları tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Kahramanmaraş'ta yaşayan adamın kar sevinci kamerada VİDEO

    Kahramanmaraş ta yaşayan adamın kar sevinci kamerada #1

    Kahramanmaraş ta yaşayan adamın kar sevinci kamerada #2

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