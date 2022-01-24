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- Kahramanmaraş'ta yaşlı çiftin yardımına askerler yetişti
Kahramanmaraş'ta yaşlı çiftin yardımına askerler yetişti
Hava koşulları nedeniyle toprak evleri yıkılmak üzere olan çifti, jandarma ekipleri sırtlarında taşıyarak kurtardı.
- AA
- 24.01.2022 - 16:11
- Güncelleme : 24.01.2022 - 16:27
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kırsal Dedeler Mahallesi'nde toprak evde yaşayan Latife-Mehmet Saat çifti, kar ve tipi sebebiyle zor anlar yaşadı.
Evlerinin çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaşlı çift, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
ASKERLERDEN YARDIM ELİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kardan kapanan yolda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, Türkoğlu Belediyesi'nden yardım istedi. İş makinesi yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bölgeye ulaşan ekipler, çifti evlerinden alıp yaklaşık 500 metre sırtlarında taşıyarak devriye aracına götürdü.
Kahramanmaraş'ta yaşlı çiftin yardımına askerler yetişti VİDEO
TORUNLARININ YANINA GÖTÜRÜLDÜLER
Şekeroba Mahallesi'ndeki torunlarının evine ulaştırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.