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    Kahramanmaraş'ta yaşlı çiftin yardımına askerler yetişti

    Kahramanmaraş'ta yaşlı çiftin yardımına askerler yetişti

    Hava koşulları nedeniyle toprak evleri yıkılmak üzere olan çifti, jandarma ekipleri sırtlarında taşıyarak kurtardı.
    • AA
    • 24.01.2022 - 16:11
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 16:27
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    Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Kırsal Dedeler Mahallesi'nde toprak evde yaşayan Latife-Mehmet Saat çifti, kar ve tipi sebebiyle zor anlar yaşadı.

    Evlerinin çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan yaşlı çift, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    ASKERLERDEN YARDIM ELİ

    İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Kardan kapanan yolda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, Türkoğlu Belediyesi'nden yardım istedi. İş makinesi yardımıyla yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından bölgeye ulaşan ekipler, çifti evlerinden alıp yaklaşık 500 metre sırtlarında taşıyarak devriye aracına götürdü.

    Kahramanmaraş'ta yaşlı çiftin yardımına askerler yetişti VİDEO

    TORUNLARININ YANINA GÖTÜRÜLDÜLER

    Şekeroba Mahallesi'ndeki torunlarının evine ulaştırılan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Kahramanmaraş ta yaşlı çiftin yardımına askerler yetişti #1

    Kahramanmaraş ta yaşlı çiftin yardımına askerler yetişti #2

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    Kahramanmaraş ta yaşlı çiftin yardımına askerler yetişti #4

    Kahramanmaraş ta yaşlı çiftin yardımına askerler yetişti #5

    Kahramanmaraş ta yaşlı çiftin yardımına askerler yetişti #6


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