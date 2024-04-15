Kahramanmaraş'ta yıkılan Ebrar Sitesi'nde yerinde dönüşüm çalışmaları başladı 6 Şubat depremlerinde yaklaşık bin 400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'nin bulunduğu alanda çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

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İHA

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Ebrar Sitesi, afetin simgeleri arasında yer aldı.

Onikişubat ilçesinde 1999 yılında yapılan site, 22 bloktan inşa edildi.

Depremde ise 59 bina yerle bir oldu ve yaklaşık bin 400 kişi yaşamını yitirdi.

Ebrar Sitesi'nde hummalı çalışma

Sitenin bahçesinde 2 adet orta hasarlı bina dışına hiçbir bina kalmadı. Bölgede enkaz çalışması kısmen sona ererken sitenin bulunduğu alanda yerinde dönüşüm çalışmalarına başlandı.

Beton dökme işlemleri sürüyor

Temel hafriyatlarının kaldırılmasının arından fore kazık ve demir yerleştirme işlemleri ile devam edilen bölgede, bir yandan beton dökme işlemleri de sürüyor.

Alan drone ile görüntülenirken, çalışmaların yoğun şekilde devam ettiği görüldü.

"Vicdanen yaptığımız işler, sıkıntı yok sağlamlık açısından"

Bölgede çalışmaların devam ettiğini ifade eden inşaat çalışanı İbrahim Yurdakonar, “Burada temel açma ve kazı işlemlerimiz var. Temeller açılıp demirleri döküyoruz bir an önce vatandaşlarımıza evlerini teslim etmeye çalışıyoruz. Şu anda bu bölgenin zemin etütleri yapıldı, fore kazıklarla desteklenerek temellere de bağlanarak çalışma yapılıyor. Bir yandan beton dökülüyor. Çok da bir şey kalmadı, hızlı bir şekilde işlemler devam ediyor. Vicdanen yaptığımız işler, sıkıntı yok sağlamlık açısından. Vatandaşlarımız deprem sonrası evlerine yerleşecek ve gönül rahatlığı ile bu evlerde kalabilirler.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)