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İHA

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı konutların yıkıları sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde enkaz kaldırma çalışmaları yürütülüyor.

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı olduğu tespit edilen yaklaşık 14 milyon metrekarelik alanın yüzde 97'lik bölümü yıkılarak ortadan kaldırıldı.

YÜZDE 97'LİK BÖLÜM YIKILDI

Şehir merkezinde rezerv alan ilan edilen alanlardaki yıkımlar ise devam ediyor. Vatandaşların ilgiyle takip etti yıkımların kısa sürede tamamlanması isteniyor.

İl geneli toplam 35 bin 933 ağır hasarlı bağımsız bölüm bulunuyor. Bunların 3 bin 367'sinin mahkeme sürecinde olduğu, 244'ünün ise kültürel varlık olduğu öğrenildi.

"HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Yıkım alanlarından kaldırılan hafriyatlar, geri dönüşüme aktarılmak üzere döküm sahalarına bırakılıyor.

Esnaf Hasan Demir, “Ağır hasarlı binalar yıkılıyor ve yıkım oranı da güzel. Esnaf olarak izleyip takip ediyoruz biraz toz var ve bu konuda biraz zor durumdayız. Kısa sürede işlerin tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesini bekliyoruz.” dedi.