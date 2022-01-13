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- Kahramanmaraş'ta yolda gezinen yaya kazaya davetiye çıkardı
Kahramanmaraş'ta yolda gezinen yaya kazaya davetiye çıkardı
Kahramanmaraş'ta yolda gezinen yayanın yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.
- AA
- 13.01.2022 - 15:59
- Güncelleme : 13.01.2022 - 16:36
Kahramanmaraş'ta M.K. idaresindeki 34 VN 5894 plakalı otomobil, Karamanlı Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda yolda gezinen yaya A.E.A'ya çarpmamak amacıyla şerit değiştirdiği sırada arkadan gelen 46 ND 233 plakalı otomobille çarpıştı.
AĞIR YARALANDI
Kazada 34 VN 5894 plakalı otomobil, A.E.A'ya da çarptı.
Ağır yaralanan A.E.A, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
SEYİR HALİNDEKİ ARAÇLARIN ARASINDA DOLAŞTIĞI GÖRÜLÜYOR
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde refüjde yürüyen A.E.A'nın zaman zaman kara yoluna çıkması, seyir halindeki araçların arasında dolaşması ve otomobilin çarpması sonucu yaralanması yer alıyor.
Kahramanmaraş'ta yolda gezinen yaya kazaya davetiye çıkardı VİDEO