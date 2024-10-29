Kahramanmaraş'taki Cumhuriyet Panayırı'na ziyaretçi akını

AA

Kahramanmaraş'ta Milli İrade Meydanı'nda kurulan panayırda düzenlenen etkinliklerde çocuklara yönelik tiyatrolar, söyleşiler, VR deneyim alanları etkinlikleri ve atölye çalışmaları yapıldı.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Etkinlikte, Hatice Kübra Tongar "Bağırmayan Anneler" konulu seminer, Talha Böre Öge ise "Kahramanlık Türküleri" şiir ve programıyla katılımcılarla buluştu.

27 Ekim'de kurulan ve Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü olan 29 Ekim'de sona eren panayırına Kahramanmaraş'ta 11 bin 668, Adıyaman'da 11 bin 287 ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde 11 bin 774 olmak üzere toplam 34 bin 729 çocuk katıldı.