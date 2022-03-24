Kahramanmaraş'ta 'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 30'u yıkıldı

40 dönümlük alana yapılması planlanan şehir meydanı projesi kapsamında, yaklaşık 2 ay önce yıkımına başlanan 'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 30'luk kısmının yıkıldığı öğrenildi.

Kahramanmaraş’ta 1994 yılında iş merkezi olan yapılan İl Özel İdare binasının ünü, mimari yapısı ve renkleriyle dünya geneline yayılmıştı.

Kentin birçok noktasından görülmesi nedeniyle vatandaşların da adres tarifi konumunda bulunan bina, internet arama motoru Google’da 'Dünyanın En Saçma Binası' yazılıp, arama yapıldığında yaklaşık 300 bin sonuçtan ilk sırada çıkıyor.

DÜNYANIN EN SAÇMA BİNASI YIKILIYOR

Adanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesiyle başlayan süreçte hayata geçirilecek proje kapsamında, 40 dönümlük alana sahip alanda 2 ay önce çalışmalar başlamıştı.

Alanda önce eski adliye binası, daha sonra emniyetin bazı birimlerinin içinde bulunduğu emniyet binalarının yıkımları gerçekleşti.

"BAYAĞI ÇÜRÜK OLDUĞUNU SÖYLEDİLER"

Bina yıkımını izleyen Ahmet Atçı, "Kahramanmaraşlıların birçoğu da seviyordu bu binayı ama yıkım işleminde çalışan arkadaşlara sorduğumuzda bayağı çürük olduğunu söylediler. İleride sorun yaşanabileceğini de iletiler." dedi.

"YÜZDE 30'LUK KISMINI YIKTIK"

Yıkım işlemini gerçekleştiren firma yetkililerinden Ali Sarı ise "Binanın yüzde 30'luk kısmını yıktık. Yıkım çatıdan iş makinaları ile gerçekleşiyor." dedi.

Binanın yıkımı ile ilgili büyükşehir belediyesinin bütçesine, 6 milyon 600 bin lira katkı sağlanacak.