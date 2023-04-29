Kahramanmaraş'taki Ebrar Sitesi'nin enkazı kaldırılıyor Asrın felaketi sırasında yıkılan ve çok sayıda can kaybının yaşandığı yerlerden Ebrar Sitesi'nin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor.

İHA

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı.

Binlerce bina yerle bir oldu, binlerce insan hayatını kaybetti.

Ebrar Sitesi’ndeki enkaz kaldırma işlemleri sürüyor

Asrın felaketi olarak tarihe geçen depremlerde 250'den fazla cana mezar olan Ebrar Sitesi’ndeki enkaz kaldırma işlemleri devam ediyor.

Güvenlik önlemlerinin alındığı siteden çıkan molozlar, kamyonlarla belirlenen döküm alanlarına götürülüyor.

Enkazda yakınlarını kaybeden depremzedeler ise ağlayarak geçmişini anıyor.

"Yağmur yağdıktan sonra burada kanlar akıyordu"

Çalışmalar sırasında enkazdan çıkan eşyalar, kolluk kuvvetlerince tutanak altına alınıyor, ardından da ilgili polis birimlerine teslim ediliyor.

Depremzede Yunus Aksoy, “Kahramanmaraş’ta bilinen bir site, ilk depremde yıkıldı zaten. En acı olay burada yaşandı. Yağmur yağdıktan sonra burada kanlar akıyordu. En büyük hasar burada oldu zaten.” dedi.