Kahramanmaraş'taki konteyner kentte Cumhuriyet korteji Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle Kahramanmaraş’taki konteyner kentte depremzedeler kortej yürüyüşü düzenledi. genç yaşlı yüzlerce insan bayrak ve meşalelerle yürüdü.

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İHA

6 Şubat depreminin merkezi olan Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet'in ilanının 100. yıl dönümünde coşku ve burukluk hakim.

Bölgede 100. yıl çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Dulkadiroğlu ilçesi Necip Fazıl Konteyner Kent’te yaşayan depremzedeler de Cumhuriyet Bayramı’nı coşkuyla kutladı.

Konteyner kentte Cumhuriyet kortej

Konteyner kentteki alanda toplanan depremzedeler, ellerindeki Türk bayrakları ile kortej yürüyüşü düzenledi. 7’den 70’e her yaştan insanın katıldığı yürüyüş, İstiklal Marşı’nın okunması ile son buldu.

"Milli beraberliğimizin hiç bozulmamasını temenni ediyorum"

Depremzede Kıyafet Kılınç, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun bütün insanlığa. Savaşların son bulmasını ve biz de hayırlısı ile buradan evlerimize yerleşmek istiyoruz.” dedi.

Songül Kılıç isimli depremzede ise, “Çok mutluyuz bu zamana geldiğimiz için. Atatürk’ün bize sağladığı her şey için mutluyuz. Milli beraberliğimizin hiç bozulmamasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)