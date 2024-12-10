Kahramanmaraş'taki Suriyeli esnafların göç hazırlığı

İHA

Kahramanmaraş'ta gıda, tekstil ve küçük işletmelerde faaliyet gösteren Suriyeli esnaf, bir yandan iş yerlerindeki son düzenlemeleri yaparken bir yandan da göç için hazırlıklara başladı.

Onikişubat ilçesinin Yusuflar Mahallesi'nde giyim, lokanta, manav gibi alanlarda esnaflık yapan Suriyeliler, birkaç ay içerisinde geri dönüşe geçeceklerini hazırlık aşamasında olduklarını ifade etti.

SURİYELİ ESNAFLAR GÖÇ İÇİN HAZIRLIKLARA BAŞLADI

Hasan Osman, “Biz şu an çok mutluyuz Türkiye'de yaşadığımıza zamanlarda çok mutlu ve rahat olduk çok sağ olun, yakın bir zamanda geri dönmek istiyoruz. Bir dükkanımız var onları hemen bırakamayız kolay değil, yavaş yavaş yapıp en yakın zamanda döneceğiz.” ifadelerini kullandı.

"TOPLUYORUZ SONRA GİDECEĞİZ"

Muhammed El Ömer, “Çok mutluyuz Türkiye'den çok memnunuz. Sizlerin arasında yaşadık. Burada sizinkiler gibi yaşadık. Topluyoruz düzlüyoruz sonra gideceğiz.” dedi.

"EVİMİZE GİDECEĞİZ VE DAHA MUTLU OLACAĞIZ"

Ahmet Şeab, “Ben 11 yıl oldu geleli. Bizim bayram oldu mecbur evimize gideceğiz, daha güzel ve mutlu olacağız akrabalar ve komşular hep beraber olacağız. Erdoğan bize kapısını açtı Allah razı olsun Türkler çok iyi.” diye konuştu.

"SURİYE'DE İŞLER DÜZELDİĞİ ANDA GERİ DÖNECEĞİZ"

Muhammed El Hasan, “2013 yılında geldim ve burada farklı işlerde çalıştım. Suriye'de işler düzeldiği anda geri döneceğiz memleketimize.” ifadesini kullandı.

Suriyeli esnafların geri dönüş kararında, Suriye'deki yeniden inşa sürecine dair umutlar önemli yer tutuyor.

Esnaflar, memleketlerinde iş gücü ve fırsatların artacağına inandıklarını ifade ediyor.