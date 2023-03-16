Kahramanmaraş'tan geriye enkaz ve acı hatıralar kaldı

Kahramanmaraş, 6 Şubat tarihinde felaketi yaşadı.

Kentte 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde peş peşe iki deprem yaşandı.

Büyük felaket 11 ili etkilerken, 48 bini aşkın vatandaşımız can verdi.

Yıkımdan geriye enkaz ve acı hatıralar kaldı.

Onikişubat İlçesi Hayrullah mahallesi Esençam sitesi enkazından çıkan fotoğraflar, ağaca sarılan şeridin arasına sıkıştırılıyor.

Sahada çalışanlar, bu sayede gördükleri fotoğrafları ayırarak hatıraların yakınları tarafından bulunmasına imkan sağlıyor.

Günler sonra enkaza gelenler, yakınlarına ait fotoğrafları görünce duygusal anlar yaşıyor.

Enkaz kaldırma çalışmalarında görevli İsmet Ata şu ifadeleri kullandı;

Fotoğrafları ağaca asmayı iyi düşünmüşler. Enkaza gelecek yakınları ağacın üzerindeki fotoğrafı görüp alırlar. Daha önceden de bu tarz olaylarla karşılaştık enkazdan albümler falan çıktı. Çıkan albümleri görünür bir yere koyduk ve gelen akrabaları gelip aldılar. Enkazda kalanların hatıraları bunlar. Gerçekten burada iç burkan bir görüntü var. Ben fotoğraflara bakmamaya çalışıyorum, fotoğrafları çok incelemiyorum gerçekten çok üzülüyorum. Şu anda yine bilanço biraz hafifledi ilk günlere göre. Biz o zamanları hatırlamamak için pek bakmamaya çalışıyoruz. Enkaz altında fotoğraf görürsek alıp buraya asıyoruz.