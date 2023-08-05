Kahramanmaraş'tan kurutulmuş domates ihracatı görsel şölen sundu "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde, kurutulan domatesler ihraç ediliyor.

AA

Depremden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan ilçede, çiftçiler yaşadıkları travmayı üreterek atmaya çalışıyor.

İlçede, güneşte kurutulan domates, başta Almanya, Fransa gibi birçok ülkeye gönderiliyor.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili, eski Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramanmaraş'ın üreten insanların yaşadığı coğrafyanın diğer adı olduğunu ve dün olduğu gibi bundan sonra da üretmeye devam edeceğini söyledi.

"Üretme arzusu içerisindeler"

Şartlar ne olursa olsun kentte üretimin sürdürüldüğünü anlatan Kirişci, şöyle konuştu:

İnsanların, 'evet biz onları toprağa verdik, biz onları ebediyete uğurladık ama hayat devam ediyor ve bizim üretmemiz gerekiyor' diyerek tekrar tarlalarına, bağlarına, bahçelerine üretim faaliyetlerine geri döndüklerini görüyoruz. Bu faaliyetlerin neticesinde de görmüş olduğunuz üretim gerçekleştirildi. Tabii ki burada bir müteşebbis ruhun ve üretme arzusu içerisinde olan bir üreticinin heyecanının nasıl hayata geçirildiğini görüyoruz.

"Hedefimiz çabamızı daha ileriye taşımak"

Bölge çiftçisinin 600 dekarlık bir alanda sözleşmeli üretim uygulaması kapsamında İzmir Torbalı çiftçisiyle fikir alışverişi yaparak başarıya ulaştığını anlatan Kirişci, ilerleyen dönemlerde alanın daha da geliştirileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

Tamamıyla doğal ortamda, tabiat şartlarında ve burada çalışkan insanların da hem alın hem akıl terini döktükleri bir ortamda bu faaliyet yürütülüyor. Şimdi bizim bundan sonraki süreçte yapmamız gereken, katma değerli hale getirme çabamızı daha ileriye taşımak. Bu ürünlerin paketlenmesinden diğer faaliyetlerine kadar tamamını burada yürütelim ve buradan ihracatını gerçekleştirelim. Bu bir anlamda da sadece ülkenin batısındaki ülkelere değil güneyindeki ve doğusundaki ülkelere de ihraç etme imkanımızı ortaya koyacak. Kahramanmaraş, kendi gümrüklerinden 1,5 milyar dolar mertebesinde bir ihracat gerçekleştiriyor ki aslında daha fazlası var.

"Buradan yaklaşık 6 bin ton taze domates toplandı"

Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş da bölge çiftçisinin geçen yıl domatesi kurutup ihracat yapmaya başladığını belirterek şunları söyledi:

Türkiye'de sebze meyveler taze olarak satıldığı takdirde ortalama 1 birim ama kurutulup paketlendikten ve soğuk hava depolarına girdikten sonra da yaklaşık 3 birim kadar para kazanıyor. Burada yıllardan beri klasik manada yapılan domates yetiştiriciliğine ilaveten Türkiye'de marka olan İzmir Torbalı'dan sonra ikinci cazibe merkezi de Kahramanmaraş Türkoğlu'nu yapmak istiyoruz. Örnek verirsek 600 dönüm alan üzerinde örnek domates dikimi gerçekleştirildi. Buradan yaklaşık 6 bin ton taze domates toplandı.

"Çiftçilerimizin cebine 1 milyon 200 bin avro gibi bir para girecek"

Okumuş, kurutulma işleminin ardından 400 ton civarında katma değeri yüksek domates kurusu elde edileceğini belirterek şöyle devam etti: