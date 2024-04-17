Kahramanmaraş'tan örnek tablo: Fırat Görgel tüm başkanlarla buluştu Yerel seçimler sonucu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fırat Görgel, parti ayrımı yapmaksızın kentteki tüm belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda başkanlarla Kahramanmaraş'ın gelecek perspektifi ele alındı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Yerel seçim süreci tamamlandı...

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde vatandaşların teveccühünü kazanarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fırat Görgel, mazbatasını alarak göreve başladı.

Tüm belediye başkanlarıyla toplantı yaptı

Yerel seçimlerin ardından AK Parti’nin Büyükşehir Belediyesi ve 3 ilçe, CHP’nin 4 ilçe, Yeniden Refah Partisinin 3 ilçe ve İyi Parti’nin 1 ilçe kazandığı Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in davetiyle tüm belediye başkanları bir araya geldi.

Kahramanmaraş'ın geleceği konuşuldu

Fırat Görgel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yaşanan depremlerin ardından hızla toparlanma sürecinde olan Kahramanmaraş’ta, hükümet ve belediyeler tarafından yapılan ve yapılacak çalışmalar ile yeni yatırım hazırlıklarına yönelik görüşme gerçekleştirildi.

"Önceliğimiz Kahramanmaraş’a hizmet"

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel şu ifadeleri kullandı: