Yerel seçim süreci tamamlandı...
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde vatandaşların teveccühünü kazanarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Fırat Görgel, mazbatasını alarak göreve başladı.
Tüm belediye başkanlarıyla toplantı yaptı
Yerel seçimlerin ardından AK Parti’nin Büyükşehir Belediyesi ve 3 ilçe, CHP’nin 4 ilçe, Yeniden Refah Partisinin 3 ilçe ve İyi Parti’nin 1 ilçe kazandığı Kahramanmaraş’ta Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in davetiyle tüm belediye başkanları bir araya geldi.
Kahramanmaraş'ın geleceği konuşuldu
Fırat Görgel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yaşanan depremlerin ardından hızla toparlanma sürecinde olan Kahramanmaraş’ta, hükümet ve belediyeler tarafından yapılan ve yapılacak çalışmalar ile yeni yatırım hazırlıklarına yönelik görüşme gerçekleştirildi.
"Önceliğimiz Kahramanmaraş’a hizmet"
Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel şu ifadeleri kullandı:
Büyükşehir Belediyemizde tüm ilçe belediye başkanlarımızı ağırladık. Sağ olsunlar davetimize icabet ettiler. Şehrimizle, ilçelerimizle ilgili vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma noktasında yapılan çalışmalar ve yeni yatırımlarımızı konuştuk. Tabi vatandaşlarımızın seçimden sonra ortaya çıkardığı tablonun başımızın üstünde yeri var. Biz bu çerçevede tüm belediyelerimizle birliktelik içerisinde şehrimize hizmet edeceğiz. Kahramanmaraş’ta birliktelik iklimini oluşturmaya, ön ayak olmaya gayret göstereceğiz. Bu birlikteliğin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizim önceliğimiz Kahramanmaraş’a hizmet. Bu noktada elimizden gelen hassasiyet ve gayreti de göstereceğiz.
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