Kahtalı Mıçe kimdir, gerçek adı nedir? Kahtalı Mıçe nereli, kaç yaşında?

İbo Show'un yeni bölüm konuğu olan Kahtalı Mıçe hakkındaki bilgiler seyirciler tarafından merak ediliyor. Kahtalı Mıçe kimdir, gerçek adı nedir? İşte Kahtalı Mıçe'ye dair bilgiler..

Her hafta farklı isimleri konuk alan İbo Show'da bu hafta Kahtalı Mıçe seyirciler ile buluşacak.

Türküleri ve sohbetiyle milyonlar tarafından sevilen 68 yaşındaki Kahtalı Mıçe'nin hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler de gündeme geldi.

Kahtalı Mıçe kimdir,kaç yaşında, gerçek adı nedir? gibi sorular araştırma konusu oldu. İşte Kahtalı Mıçe hayatı ve biyografisi..

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. Mıçe, Mustafa'nın kısaltılmışıdır.

İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu. Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı.

17 Yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı.

"Beynelmilel" filminde oynadı. 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçe, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiş ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti, hala orada yaşamaktadır.

Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir.

Kahtalı Mıçe, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.