Kahveciler ve Kıraathaneciler Federasyonu Genel Başkanı, koronavirüse yakalandı

Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler, Büfeciler Federasyonu Genel Başkanı ve Antalya Kahveciler Odası Başkanı Murat Ağaoğlu'nda koronavirüs tespit edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliği'ni ziyareti sırasında kahvehanelerde oyun oynanmasının yasak olmasını eleştirmişti.

KILIÇDAROĞLU, KAHVEHANELERİ NEDEN AÇMIYORUZ DİYE SORMUŞTU

CHP Lideri, "Kahvehaneler açık güzel ama kağıt oynamak yasak. Vatandaş kahveye niye gitsin o zaman. Oysa önlem alabilirsiniz, dersiniz ki 'her oyunda sıfır, yeni kağıt açacaksınız.' Bitti bu kadar basit. Ama bu düşünülmüyor, akıllarına bile gelmiyor. Çünkü kahvecinin nasıl yaşadığını, hangi koşullarda yaşadığını biliyor mu?" ifadelerini kullanmıştı.

"Her oyunda yeni kağıt açılsın" önerisi sunan Kılıçdaroğlu'na, belirli kesimlerden destek gelse de salgının yayılımının önlenmesi açısından riskli bir uygulama olacağı için izin çıkmamıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan kahvehaneler için koronavirüs tedbir önerisi- İZLE

KAHVEHANECİLER FEDERASYONU BAŞKANI KORONAYA YAKALANDI

Bugün ise özel hastanede muayene olup, koronavirüs testi yaptıran Kahveciler ve Kıraathaneciler Federasyonu Genel Başkanı Murat Ağaoğlu'nun sonucu pozitif çıktı.

Ağaoğlu, sosyal medya hesaplarından "Yapılan test sonucu pozitif çıkmıştır. Benimle yakın zamanda irtibata geçen varsa test yaptırsın." paylaşımında bulunarak, evinde kendisini izole etti.

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile filyasyon ekipleri, Murat Ağaoğlu ile temas halinde olanları belirlemek için görev yaptığı meslek odalarında çalışanlardan test örnekleri alacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kahvehane önerisi: Her oyunda yeni kağıt açacaksınız