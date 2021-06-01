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    Kahvehane yasakları: Tavla, iskambil, okey oynamak yasak mı?

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan normalleşme genelgesinin ardından kahvehanelerde oyun oynamak yasak mı sorusu gündeme geldi. Peki kahvehanelerde tavla, iskambil, okey oynamak yasak mı?
    • Haber Merkezi
    • 01.06.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 01.06.2021 - 13:16
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    Kahvehane yasakları: Tavla, iskambil, okey oynamak yasak mı?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında uzun süredir kapalı olan kahvehanelerin bugünden itibaren 07.00-21.00 arasında hizmet verebileceğini açıkladı.

    Kahvehanede alınacak tedbirler ile birlikte uyulması gereken kurallar, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgeyle netlik kazandı.

    Genelgede yer alan kahvehanelerde oyun oynama detayı ise dikkat çekti. Vatandaşlar, kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi? Tavla, iskambil, okey oynamak yasak mı? sorularını araştırmaya başladı.

    Peki kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi? Tavla, iskambil, okey oynamak yasak mı? İşte ayrıntılar...

    KAHVEHANELERDE OYUN DÜZENLEMESİ

    İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerler, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00 - 21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

    Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oyun oynanmasına izin verilmeyecek.

    Masalara kısıtlı sayıda müşteri oturtulacak. Açık alanlarda aynı masada 3, kapalı alanlarda ise 2'den fazla müşterinin oturmasına izin verilmeyecek.

    Kahvehane yasakları: Tavla, iskambil, okey oynamak yasak mı? #1

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