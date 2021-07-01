Kademeli normalleşmenin üçüncü etabına geçilmesi ile kahvehanelerde oyun yasağı kalktı. Kahvehanelerde sabah saatlerinden itibaren hareketlilik yaşandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen hafta gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından kademeli normalleşmede 1 Temmuz’dan itibaren üçüncü etaba geçileceğini duyurmuştu.

Kademeli normalleşmenin üçüncü etabının ilk gününde, en çok kahvehane esnafı sevindi.

Oyun yasağının kalkmasıyla eski hareketlilik yeniden yaşandı.

Uzun süredir boş olan masalar yeniden müşterilerle doldu, esnaf çay ocağının arkasına geçti.

Kahvehanelere giden vatandaşlar bir yandan çay içerken diğer yandan yasağın kaldırılmasını taş ve kağıt oyunları oynayarak kutladı.

“ESKİ GÜNLERİMİZE KAVUŞTUK”

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan kahvehaneye gelerek oyun oynayan vatandaşlardan biri, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi nedeni ile kahveye çıkamıyorduk. Şimdi ise arkadaşlarla buluştuk, iyi günler geçiriyoruz, oyun oynuyoruz. Eski günlerimize kavuştuk.”





“BİZ AZ OLSA DA İŞİMİZİ YAPALIM YETER”

Kahvehane sahibi ise, “15 aydır kapalıyız. Biliyorsunuz malum herkes biliyor. Şimdi açıldı, açılınca da gayet memnunuz. Bakalım iş nasıl gidecek, acaba devam edecek mi? Esk işleri bulabilecek miyiz?

Sanmıyoruz ama yine de açılması bizi sevindiriyor. Ama nereye kadar gider, nasıl dayanır? İnşallah hastalık ilerlemez, ölüm olayları çoğalmaz. Biz az da olsa işimizi yapalım yeter. İnşallah iyi olur.” ifadelerini kullandı.

Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı, masalar yeniden kalabalıklaştı VİDEO



“KEŞKE HEP BÖYLE OLSA”

Bir başka vatandaş, oyun yasağının kalkmasına ilişkin yaptığı açıklamada, “İnsanların psikolojisini burada dağıtıyorlar, çok güzel bir şey. Tabii ki bu korona belası başımıza geldiği için devletimiz karar alacak. Çünkü bir şey olduğu zaman devlet yapmıyor, devlet etmiyor, bir şey daha sıkılaştırdı mı devlet şunu etmiyor. Onu etme kötü bunu etme iyi.

İyi bir şey koronanın kalkması, Allah’ın bu musibeti başımızdan uzaklaştırması. İyi bir şey çarkın dönmesi. Keşke hep böyle olsa.” sözlerini kaydetti.