Kalifiye meslek sahipleri, beyaz yakalılardan daha çok kazanıyor

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Yapılan araştırmalara göre mavi yaka çalışanları, beyaz yaka çalışanlarına göre daha fazla kazanıyor.

Gençler meslek seçimini “beyaz yakalı” olmaktan yana kullanıyor ama kazanç açısından “mavi yaka”lar daha avantajlı.

Ofis ortamında çalışlara “beyaz yakalı”, fiziksel güç gerektiren işlerde çalışanlar işçilere de “mavi yakalı” deniyor.

Mavi yaka tamlaması, işçilerin genellikle mavi renkte iş kıyafetleri giymelerinden kaynaklanıyor.

Teknik uzmanlık, el becerisi ve fiziksel güç gerektiren bu iş türlerinde eleman arayışı çok. Ama çalışan zor bulunuyor. Bu mesleklerin çalışma koşulları zorlu, uzmanlık gerektiriyor ve yapılan işlerin bir kısmı tehlikeli.

MAVİ YAKALILAR BEYAZ YAKALILARDAN ÇOK KAZANIYOR

Mavi yakalıların aldığı ücretin beyaz yakalıların aldıklarının yaklaşık 2-3 katı olduğu görülüyor. Mavi yakalıların kazançları yaptıkları işe, bölgeye ve tecrübelerine göre 50 bin lira ile 150 bin lira arasında değişiyor.

KULE VİNÇ OPERATÖRLERİ

Ücretler büyük ölçüde farklılık gösteriyor. Kule vinç operatörleri ayda 150 bin lira alıyor. Operatörün yardımcılarına "yağcı" deniyor. Yağcılar 70 bin lira alıyor.

Beton pompa operatörleri aylık 60 bin liraya çalışıyor. Elektrik şefi, kaynak ustası 80 bin lira alıyor. İnşaat, restorasyon veya bina bakımı alanlarında çalışan işçiler, 60-70 bin lira arasında çalışıyor. Arazi ve yollarda kullanılan iş makinelerinden biri olan ekskavatör operatörünün aldığı maaş ise 55 bin liraya kadar çıkıyor.

MAVİ YAKALILAR KİM?

Üretim hatlarında, montaj işlerinde çalışan fabrika işçileri.

Makine bakımı, elektrik, elektronik gibi teknik alanlarda uzmanlaşmış teknisyenler.

Dağıtım ve lojistik işlerinde çalışan nakliyatçılar.

Üretim tesislerinde makine kullanan operatörler.

Güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında çalışan enerji uzmanı ve teknislenler.

İnşaat işçileri, demirciler, tekne yapanlar ve tamir edenler, karotçular ve otomotiv teknisyenleri