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    Kaliforniya'daki yangında ayı idrarı için yaktığı ateş sorumlu tutuldu

    Kendini şaman olarak tanıtan bir kadının ayı idrarını içmek için yaktığı ateş, Shasta köyündeki yangını çıkardığı ortaya atıldı.
    • Haber Merkezi
    • 28.09.2021 - 02:44
    • Güncelleme : 28.09.2021 - 03:13
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    Kaliforniya'daki yangında ayı idrarı için yaktığı ateş sorumlu tutuldu

    ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kendini şaman olarak tanıtan Alexandra Souverneva, Shasta köyündeki yangının faili olmakla suçlanıyor.

    Eski bir ormancılık öğrencisi olan şaman ve yoga öğretmeni, yangının ayı idrarını kaynatmaya çalışırken kazara tetiklendiğini iddia ettikten sonra 41 evi yok eden ve diğer yangınlarla bağlantılı olarak araştırılan büyük bir Kalifornia orman yangını başlatmakla suçlandı..

    Kaliforniya daki yangında ayı idrarı için yaktığı ateş sorumlu tutuldu #1

    KUNDAKLAMA İLE SUÇLANIYOR

    Shasta İlçe Bölge Savcısı Stephanie Bridgett, Souverneva'nın cuma günü Kaliforniya'da ilan edilen olağanüstü hal nedeniyle vahşi araziye ağır kundaklama yapmakla suçlandığını söyledi.

    Souverneva suçsuz olduğunu iddia etti, ancak suçlu bulunması halinde dokuz yıla kadar hapis cezasına çarptırılacağı açıklandı. Bridgett, Shasta İlçesinde ve eyalet genelinde ek yangınlar başlattığından da şüphelenildiğini söyledi.

    Kaliforniya daki yangında ayı idrarı için yaktığı ateş sorumlu tutuldu #2

    AYI İDRARINI İÇTİ

    Daha önce bilim adamı olarak çalışan, ancak en son işi SAT öğretmeni olarak olan Souverneva, araştırmacılar tarafından sorgulanırken, yürüyüş yaparken susadığını ve kuru bir dere yatağında ayı idrarı içeren bir su birikintisi bulduğunu iddia etti. Daha sonra bir çay poşeti kullanarak suyu filtrelemeye çalıştığını, ancak bu başarısız olduğunda suyu kaynatmak için ateş yakmaya çalıştığını iddia ediyor.

    Kaliforniya daki yangında ayı idrarı için yaktığı ateş sorumlu tutuldu #3

    KENDİNİ ŞAMAN OLARAK TANIMLIYOR

    Souverneva'nın kendini dünyanın iyi ve kötü ruhlarıyla doğrudan bağlantısı olduğunu iddia eden bir şaman olarak tanımlıyor.

    30 yaşındaki gencin, en son bu ayın başlarında izinsiz girdiği şüphesiyle tutuklandığı da dahil olmak üzere, yasalara aykırı birçok olay içeren geçmiş bir sabıka kaydı var.

    Kaliforniya daki yangında ayı idrarı için yaktığı ateş sorumlu tutuldu #4

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