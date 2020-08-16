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    Kalın: Biden'ın Türkiye analizi saf cehalete dayanıyor

    Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD'li başkan adayı Joe Biden'ın Türkiye ile ilgili açıklamalarına dair bir cevap yayınladı. Kalın'ın cevabında, Türkiye'ye emir verilemeyeceği mesajı yer aldı.
    • AA
    • 16.08.2020 - 09:15
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    Kalın: Biden'ın Türkiye analizi saf cehalete dayanıyor

    Eski ABD Başkan Yardımcısı ve 3 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı olan Joe Biden, Türkiye'ye yönelik hadsiz söylemlerde bulunmuştu.

    Biden'ın, Türkiye'de Erdoğan'ı darbe ile değil de muhalefet ile devirmeye çalışacaklarına dair söylemlerine Cumhurbaşkanlığı sözücüsü İbrahim Kalın'dan cevap geldi.

    CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ, BIDEN'A HADDİNİ BİLDİRDİ

    Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, sosyal medyada Biden'ın sosyal medya hesabını etiketleyip İngilizce olarak yayınladığı mesajında şu sözlere yer verdi:

    TÜRKİYE'YE EMİR VERİLEN GÜNLER GERİDE KALDI

    İbrahim Kalın: "Joe Biden'ın Türkiye analizi saf bir cehalete ve iki yüzlülüğe dayanıyor. Türkiye'ye emir verilen günler geride kaldı."

    Kalın: Biden ın Türkiye analizi saf cehalete dayanıyor #1

    Kalın: Biden ın Türkiye analizi saf cehalete dayanıyor #2

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