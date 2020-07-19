Kalın: İkonlar ışık ile değil perdeyle kapatılacak

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ayasofya'da mozaikler perde sistemi ile kapatılacak" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin NTV'de açıklamalarda bulundu.

Ayasofya’nın 86 yıl sonra ibadete açılmasının çok önemli olduğunu savunan Kalın, salgın nedeniyle yapıya sınırlı sayıda kişinin alınacağını açıkladı. Kalın, “Bu konuda vatandaşlarımızdan anlayış bekliyoruz” dedi.

"IŞIK SİSTEMİ OLMAYACAK BİR PERDE İLE KAPATILMASI ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR"

Cuma namazının Ayasofya’nın giriş katında kılınacağını belirten Kalın, içeride yer alan ve insanlığın kültür mirası olma özelliğini taşıyan ikona fresklerle ilgili olarak ise “Resimlerle ilgili Kültür Bakanlığımızın çalışması var, tamamlandı. Işık sistemi olmayacak bir perde ile kapatılması üzerinde çalışılıyor. Üzerinin kapanması, üzerinin sıvanması söz konusu değil. Çok hassas bir çalışma yürütülüyor, kimsenin endişesi olmasın. Zemin halı kaplanacak” ifadelerini kullandı.

Kalın ayrıca, “Protokol ya da VIP listesinin söz konusu olmadığını” belirtti.