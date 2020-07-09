Kalın’dan sosyal medya düzenlemesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Sosyal medyanın kapatılması diye bir plan yok ama düzenlenmesi gerektiği konusunda artık bir konsensüs oluştu” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kalın, “Sosyal medya 'Gerçek hayatta suç olan sanal hayatta da suçtur' ilkesiyle hareket edilmesi gereken bir alandır.” dedi.

Ayasofya’nın ibadete açılması ile ilgili de Kalın, “Tarihi dünya mirası kimliğinden bir şey eksiltmez. Daha fazla insan orayı ziyaret edebilir.” diye konuştu.

İsrail'in Batı Şeria'yı İlhak Planı’nı yeni bir oyun olarak gördüğünü aktaran Kalın, “Yeni bir gasp ve işgal politikasıdır, hamlesidir, oyunudur. Bu oyuna hiç kimsenin gelmemesi gerekir.” şeklinde konuştu.

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