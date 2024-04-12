Kalkan-19 operasyonlarında bin 177 düzensiz göçmen yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kalkan-19” operasyonları kapsamında 30 büyükşehrin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde bin 177 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

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Emniyet güçleri, düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

Son olarak göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçe yönelik“Kalkan-19” denetimleri gerçekleştirildi.

Düzensiz göçle mücadele bayramda da sürdü

Operasyona ilişkin bilgiler İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın yaptığı paylaşımda verdiği bilgilere göre; Ramazan Bayramı tatilinin ilk beş gününde valilikler ve Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde, güvenlik güçleri tarafından 103’ü İstanbul’da olmak üzere, 162 mobil göç noktası araçlarıyla 30 büyükşehrin tamamında gerçekleştirilen denetimlerde, 22 bin 707 yabancının kimlik bilgilerine bakıldı.

Bin 177 düzensiz göçmen yakalandı

Bunlardan bin 177’sinin düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Yakalanan düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edildi ve sınır dışı işlemleri derhal başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığını önlemek için ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan göçmen kaçakçılarına asla fırsat vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.