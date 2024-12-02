Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi sürüyor.
Bu çalışmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenenlenen operasyonlar ile birçok kaçak göçmen ve organizatör yakalanıyor.
Art arda gerçekleşen başarılı operasyonlarda yakalanan düzensiz göçmenler ise, Geri Gönderme Merkezleri'ne teslim ederek ülkelerine gönderiliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin detayları duyurdu.
Düzenlene operasyonlarda 115 göçmen kaçakçısının yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerden 49'unun yakalandığını açıkladı.
115 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI
Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabında paylaştığı operasyon raporu ise şöyle:
Ülke genelinde Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen “KALKAN-33” operasyonlarında:
115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.
49 KAÇAKÇI TUTUKLANDI
49'u TUTUKLANDI.
15'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.
Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz.
RUHTASIZ TABANCA VE 78 ARACA EL KONDU
Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarında,
Ruhsatsız tabancalar ve 78 adet araç ele geçirildi.
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