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Haber Merkezi

Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi sürüyor.

Bu çalışmalar kapsamında İçişleri Bakanlığı koordinesinde düzenenlenen operasyonlar ile birçok kaçak göçmen ve organizatör yakalanıyor.

Art arda gerçekleşen başarılı operasyonlarda yakalanan düzensiz göçmenler ise, Geri Gönderme Merkezleri'ne teslim ederek ülkelerine gönderiliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 2 haftada gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin detayları duyurdu.

Düzenlene operasyonlarda 115 göçmen kaçakçısının yakalandığını bildiren Yerlikaya, şüphelilerden 49'unun yakalandığını açıkladı.

115 GÖÇMEN KAÇAKÇISI YAKALANDI

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya hesabında paylaştığı operasyon raporu ise şöyle:

Ülke genelinde Jandarma tarafından son 2 haftada düzenlenen “KALKAN-33” operasyonlarında:

115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.

49 KAÇAKÇI TUTUKLANDI

49'u TUTUKLANDI.

15'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam ediyoruz.

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