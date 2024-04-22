Kalkınma Yolu Projesi bölgesel ticarete yeni bir kapı açacak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında imzalanan Kalkınma Yolu Projesi anlaşmasıyla ilgili detayları paylaştı..

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ensonhaber.com

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 yıl sonra Irak'ta..

Başkent Bağdat'ta , Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 ülke arasındaki ticareti canlandıracak projeyi hayata geçirdi..

İki liderin himayesinde; Irak, Türkiye, Katar ve BAE arasında, Kalkınma Yolu Projesi'nde iş birliğine ilişkin 4'lü mutabakat zaptı imzalandı.

Projenin getirisi ise 20 milyar dolar olması hedefleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, projeyle ilgili yaptığı paylaşımda tüm detayları açıkladı.

"Asya ve Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azaltıyoruz"

Global ticaret sistemine doğrudan katkı sağlayacağını belirten Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı:

Dünyada gelişen ve büyüyen ticaret hacmi ile Türkiye'nin stratejik konumunu temel alarak yürüttüğümüz "Kalkınma Yolu Projesi" ile artık FAV Limanı'ndan Londra'ya kadar kara ve demir yolu ile Avrupa'nın en her ülkesine kesintisiz ulaşımı sağlayacağız.



Yeni İpek Yolu olarak nitelendirdiğimiz Kalkınma Yolu Projesi ile ülkemizin ekonomik ve jeopolitik statüsü daha da güçlenecek!



Proje ile ayrıca Irak’ta bulunan Büyük Faw Limanı’nı önemli bir geçiş merkezi olarak kurguluyor, Asya ile Avrupa arasındaki seyahat süresini Türkiye üzerinden önemli ölçüde azaltıyoruz.



Faw limanından yola çıkacak bir geminin Süveyş kanalı üzerinden Avrupa’ya ulaşması arasında geçecek olan süre ile Kalkınma yolu üzerinden aynı yükün Avrupa’ya ulaşması arasında 15 günlük bir kazanım sağlanacak.

"Global ticaret sistemine doğrudan katkı sağlayacak"

Fav Limanı'nı 1200 km'lik demir yolu ve otoyolu ile Türkiye sınırına ve oradan da Avrupa’ya bağlayacak proje bölgesel ticaret açısından yeni bir kapı aralayacak.



Kalkınma sadece uygun maliyetli ve kısa süreli bir ulaştırma koridoru sunmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut ulaştırma koridorlarının tamamlayıcısı oluyor. Böylece, doğu batı yönündeki koridorları kuzey güney yönünde bağlamış oluyor.



Global ticaret sistemine doğrudan katkı sağlayacak olan Kalkınma Yolu Projesi katılımcı bütün ülkelerin kalkınmasına ve gelişmesine de katkı sağlayacaktır.

Projenin 2029'a kadar tamamlanması bekleniyor

Öte yandan, maliyeti yaklaşık 20 milyar dolar olan projenin, plana göre 2029'a kadar tamamlanması bekleniyor.

Irak böyle bir tutarı sağlama konusunda yetersiz ve dolayısıyla projenin gidişatı kesinlikle yabancı yatırıma bağlı.

Kalkınma Yolu Projesi'nin baş aktörleri: Türkiye, BAE ve Irak

Türkiye ve Irak arasında "Yeni İpek Yolu" olması hedeflenen projenin, Irak hükümetinin tek başına yüklenemeyeceği 17 milyar dolarlık devasa bir maliyeti bulunuyor.

Bu nedenle Türkiye, Körfez ülkeleri ve Çin'in, projenin finansmanına ve tamamlanmasına katkısı bekleniyor.