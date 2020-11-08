Kamala Harris kimdir? Joe Biden'ın yardımcısı Kamala Harris'ın hayatı

Biden'in seçimleri kazanmasıyla ABD Başkanı Joe Biden'ın başkan yardımcısı Kamala Harris oldu. ABD'nin ilk kadın ve ilk siyahi Hint asıllı başkan yardımcısı olan Kamala Harris merak konusu oldu.

Kamala Harris'in hayatı ABD seçim sonuçlarından Joe Biden'ın galip gelmesinin ardından gündeme geldi.

Kamala Harris, Twitter paylaştığı video mesajda "Başardık Joe. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı olacaksın" sözleriyle sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Bu gelişmeyle birlikte Başkan Biden'ın yardımcılığını üstlenecek olan Kamala Harris ile ilgili detaylar merak edilerek Kamala Harris kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırılmaya devam ediyor.

KAMALA HARRİS KİMDİR?

56 yaşındaki Harris, ülke tarihinde bu makama seçilen ilk siyah, Hindistan ve Karayip kökenli kadın olarak tarihe geçti.

1964’te California’nın Oakland şehrinde Hindistan’dan ABD’ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika’dan ABD’ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyah bir babadan dünyaya gelen Harris, hukuk okudu ve uzun yıllar San Francisco’da savcılık yaptı.

EYALET TARİHİNDE SEÇİLEN İLK KADIN VE SİYAHİ

Harris, 2010’da siyasete ilk adımını atarak California Başsavcılığına adaylığını koydu ve eyalet tarihinde seçilen ilk siyah ve ilk kadın oldu. 2014 yılında ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçilen Harris, 4 yıl sonra 2016’da yapılan başkanlık seçimlerinde de California’dan Kongre’ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyah senatör ünvanını aldı.

BAŞKAN YARDIMCISI OLARAK YARIŞA GİRDİ

2020 başkanlık seçimlerine Demokratik Parti'den aday adayı olan Harris, ön seçimlerde elendi. Demokrat Parti adaylığını kazanan Joe Biden, 11 Ağustos 2020’de Harris’i "Başkan Yardımcısı" olarak yarışa soktuğunu duyurdu.

Kongre'ye girdikten sonra Harris, adını ilk kez ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve gelir gelmez 28 Ocak 2017’de imzaladığı 7 Müslüman ülkeden ABD’ye yapılan seyahatleri yasaklayan genelgesine gösterdiği tepkiyle duyurdu.

SORGULAYICI TUTUMUYLA ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Harris, 2017’de Trump’ın kabine ve üst düzey atamalarına yönelik sorgulayıcı tutumunu sürdürürken, 2018’de Senato Yargı Komitesi üyeliğine seçilerek Rusya’nın 2016 Başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili senatodaki soruşturmalarda aktif rol aldı.

Bu bağlamda, Adalet Bakanı William Barr’ı açıklanan "Müeller raporu" üzerine senatoda sorgulayan Harris, medyada adından sık sık söz ettirdi.

JOE BİDEN'IN SAĞ KOLU

Harris, Yargı Komitesinin yanı sıra Senato İç Güvenlik ve Devlet İşleri Komitesi, Seçilmiş İstihbarat Komitesi ve Bütçe Komitesinde de görev aldı.

Öte yandan, 2020 Başkanlık seçimleriyle ilgili hararetli tartışmalar devam ederken, 78 yaşında ABD tarihinde en yaşlı başkan olarak göreve gelen Biden’in ikinci dönem adaylığını koymaması durumunda Harris’in ismi şimdiden 2024 başkanlık seçimleri için en kuvvetli aday olarak öne çıkıyor.

20 OCAK'TA GÖREVE BAŞLAYACAK

Harris, 49. başkan yardımcısı olarak ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'la birlikte 20 Ocak 2021'de yapılacak devir teslim töreninde yemin ederek göreve başlayacak.