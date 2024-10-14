Kamala Harris'ten İsrail'e çağrı: Acilen daha fazlasını yapmalı

İsrail'in Gazze'ye yönelik zalim politikası sürerken, saldırılara ilişkin dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Son olarak, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Gazze'de insani yardıma erişimin kısıtlılığına vurgu yaparak İsrail'e "daha fazlasını yapma" çağrısında bulundu.

"ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKA SAYGI GÖSTERİLMELİ "

Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı açıklamasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Harris, Birleşmiş Milletler'in, yaklaşık iki haftadır Gazze'nin kuzeyine gıda girmediğini bildirdiğinin altını çizerek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

İsrail, ihtiyaç sahiplerine yardım akışını kolaylaştırmak için acilen daha fazlasını yapmalı.

Siviller korunmalı, yiyecek, su ve ilaca erişim sahibi olmalıdır. Uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmelidir.