AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni büyükelçileri kabulü devam ediyor.
Erdoğan, son olarak Kamboçya Büyükelçisi Chea Sok'u kabul etti.
Güven mektubu sundu
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Sok, Erdoğan'a güven mektubu sundu.
Kabulde Büyükelçi Chea Sok, ailesi ve bazı büyükelçilik mensuplarını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.
Hatıra fotoğrafı çektirdi
Güven mektubu ve görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler hatıra fotoğrafı çektirdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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