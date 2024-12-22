Kamerası olmayan ticari araçlar 1 Mart 2025 itibarıyla trafiğe çıkamayacak

Haber Merkezi

Ticari araçlarda yeni dönem başlıyor.

Kamera zorunluluğu resmen uygulamaya geçiyor.

1 Mart 2025 itibarıyla kamera olmayan ticari taksiler trafiğe çıkamayacak.

Araç muayenesinde vize verilmeyecek.

RESMİ GAZETE'DE YER ALDI

İçişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin düzenlemesi 29 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme ile taksi ve taksi dolmuş cinsi taşıtlar için acil durum butonu ve kamera zorunluluğu getirildi.

Karar taksi şoförlerine yönelik artan saldırılar ve güvenlik endişeleri çerçevesinde alındı.

Araç içi kameraları ile hem şoförlerin hem de yolcuların güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.